Radu Albot a cedat in turul 3 de la Wimbledon in fata lui John Isner, scor 3 la 0. Americanul s-a impus in minim de seturi, 6 la 3, 6 la 3, 6 la 4. Pentru parcursul sau istoric de la Wimbledon, Radu Albot va primi 100 de mii de lire sterline, dar si 90 de puncte ATP.