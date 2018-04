Radu Albot paraseste turneul de la Marrakech, dupa ce a cedat in fata britanicul Kyle Edmund - VIDEO

Radu Albot a cedat la turneul din Maroc in fata britanicului Kyle Edmund, scor 0 la 2. Echilibrul in primul set a tinut pana in game-ul 3, cand Albot a cedat pe propriul serviciu.

Favoritul numarul 2 al turneului a mai reusit un brake in actul de debut si s-a impus cu 6 la 2. Setul secund a fost unul mult mai echilibrat. Albot a luptat eroic si a reusit cateva puncte frumoase in fata lui Edmund.

Totusi, break-ul din game-ul 3 i-a permis britanicului sa se impuna si in actul secund cu 6 la 4. Pentru performanta sa din Maroc, Radu Albot si-a garantat un cec in valoare de 8 mii de euro, dar si 20 de puncte ATP.