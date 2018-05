Radu Albot paraseste turneul Roland Garros. Cel mai bun tenisman moldovean a cedat dramatic in turul 2 al turneului de Grand Slam din Franta - VIDEO

Radu Albot a cedat cu 2 la 3 in turul 2 de la Roland Garros in fata lui Damir Dzumhur. Partida a inceput dezastruos pentru tenismanul moldovean. Albot a cedat primele doua seturi, cu scor identic, 3 la 6.

Albot insa a revenit miraculos. S-a impus in setul 3 cu 7 la 5, ca mai apoi si-si adjudece actul 4, scor 6 la 1. In decisiv, Albot a luptat eroic si chiar a condus la un moment dat.

Adversarul moldoveanului, insa, a reusit sa intoarca scorul, iar break-ul din game-ul 11 a fost decisiv. Dzumhur s-a impus cu 7 la 5 in setul final dupa 3 ore si 49 de minute de joc. Astfel, Albot si-a incheiat evolutia la Roland Garros in turul 2. Pentru parcursul sau, moldoveanul si-a garantat un cec in valoare de 79 de mii de euro.