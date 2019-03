RADU ALBOT - ROGER FEDERER 1-2 ( 6-4, 5-7, 3-6 ) ALBOT L-A FACUT SA TREMURE PE FEDERER DUPA CE A CASTiGAT PRIMUL SET CU 6-4

Radu Albot a tinut treaza noaptea trecuta o tara intreaga, dupa ce a ajuns sa-l infrunte pe cel mai bun tenismen din toate timpurile, Roger Federer. Si nu a fost un simplu antrenament pentru elvetian, Radu Albot fiind la inaltime. Ba mai mult, tenismenul nostru a fost magnific in primul set pe care l-a inceput superb cu un break.

Imediat Federer a avut si el 3 mingi de break in game-ul 2, dar Albot a jucat impecabil si a facut 2 la 0. Apoi moldoveanul a tinut ritmul si a inchis primul set, dupa 36 de minute de joc, la scorul de 6 la 4.

Setul 2 a fost unul foarte echilibrat. La scorul de 3 la 3, Albot a avut parte de o minge de break, ce putea inclina decisiv soarta partidei, dar experienta elvetianului si-a spus cuvantul si Federer a egalat.

Cei doi tenismeni au pastrat un joc constant pana la 5 la 5, apoi finalul actului i-a apartinut fostului lider mondial. Roger Federer a fortat si a castigat setul doi cu 7 la 5.

Prima parte a actului 3 a fost tras la indigo cu anteriorul. S-a luptat de la egal la egal pana la 3 la 3, acolo unde din nou Albot a avut parte de o minge de break in fata elvetianului, Federer a intors insa game-ul.

Ba mai mult, cel mai titrat tenismen din istorie si-a demonstrat superioritatea si imediat in game-ul urmator a reusit break-ul pentru 5 la 3. Apoi in stil de mare campion a inchis meciul, dupa 2 ore si 11 minute de tenis de mare clasa.

Desi a pierdut la simplu, Radu Albot continua la Miami Open in proba de dublu. Alaturi de georgianul Nikoloz Basilshvili cei doi vor juca in optimi in fata favoritilor coompetitiei, polonezul Lukasz Kubot si brazilianului Marcelo Melo.