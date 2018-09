Radu Albot s-a calificat in optimile de finala a turneului de la Metz. Tenismanul moldovean a invins, aseara, un jucator francez din top 70 mondial - VIDEO

Radu Albot, ajuns pe locul 107 in topul ATP, la simplu, a jucat formidabil in duelul cu francezul Pierre-Hugues Herbert. Sportivul moldovean a controlat jocul, a facut cate un break in fiecare set, ceea ce i-a fost suficient pentru victorie.

Cu scorul final 6 la 3 si 6 la 4 si Albot s-a calificat in optimi de finala, la Metz. Dupa aceasta victorie, Albot si-a asigurat un premiu de 8 mii 500 de euro.