Radu Albot s-a distrat cu fanii dupa victoria de la New York: a impartit mingi si le-a dat autografe - VIDEO

Entuziasmat de victoria uriasa in fata lui John Isner, Radu Albot le-a acordat toata atentia fanilor prezenti la meci.

Cel mai bun tenisman moldovean a lansat mingi in arena dupa partida, dar si a impartit autografe suporterilor.

Radu Albot isi continua parcursul la turneul ATP de la New York. In aceasta noapte, moldoveanul il intalneste in sferturi pe numarul 27 mondial, Kei Nishikori.