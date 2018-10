Radu Albot s-a oprit la un pas de finala, la turneul de la Ningbo. Tenismanul moldovean a pierdut in doua seturi meciul cu italianul Thomas Fabbiano

Fabbiano, clasat cu 33 de pozitii mai jos, in topul mondial, a dominat primul set si l-a castigat cu 6 la 1. Albot a jucat mai bine in setul secund si a condus in cateva randuri, dar a cedat doua game-uri pe serviciul sau si a fost invins, scor 6 la 3. Pentru ca a ajuns pana in semifinalele turneului Challenger din China, Albot va primi 7 mii 500 de dolari.