Radu Albot se simte foarte bine la turneele asiatice. Tenismenul nostru a obtinut calificarea in sferturi la turneul de tip Challenger din India, dupa ce l-a invins pe adversarul sau din Australia - VIDEO

Radu Albot nu a intalnit probleme contra australianului, Maverick Banes. Egalitatea dintre cei doi s-a pastrat doar in primul set, pana la scorul de 2 la 2. Dupa care tenismenul nostru a realizat break-ul. In cele din urma, Albot si-a adjudecat primul set cu scorul de 6 la 3





In cel de-al doilea set, pe teren a existat un singur tenismen. Radu Albot si-a surpins adversarul printr-un recital de lovituri castigatoare. Astfel, cu un categoric 6 la 1, moldoveanul si-a trecut in cont si setul secund, pe care l-a incheiat in doar 55 de minute. Ambianta

In urmatoarea etapa, Albot va da piept cu unul dintre favoritii publicului, indianul Kumar Mukund, tenismen clasat pe locul 355 in topul mondial.