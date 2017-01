Radu Albot si-a aflat adversarul din prima etapa a turneului de Mare Slem, Australian Open: va juca cu fostul numar 37 mondial - VIDEO

Daca va reusi sa-l invinga pe Berlocq, moldoveanul se va califica in etapa a doua, iar premiul va creste la aproape 60 de mii de dolari. Sportivul sud-american ocupa, in acest moment, locul 95 in clasamentul ATP, in timp ce Radu Albot – pozitia a 98-a. Tenismanul nostru a mai jucat cu Berlocq, in anul 2014, atunci cand argentinianul a castigat partida in 3 seturi.