Radu Albot si-a aflat adversarul din turul 3 de la Wimbledon. Cel mai bun tenisman moldovean il va intalni in saisprezecimile turneului de Grand Slam pe numarul 10 mondial - VIDEO

Radu Albot si-a aflat adversarul din turul 3 de la Wimbledon. Cel mai bun tenisman moldovean il va intalni in saisprezecimile turneului de Grand Slam pe numarul 10 mondial, americanul John Isner. Ieri, Radu Albot l-a invins in 5 seturi pe slovenul Aljaz Bedene si a acces in aceasta faza a competitiei.