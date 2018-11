Radu Albot si-a inceput parcursul la un turneu de tip Challenger din India. Tenismanul moldovean si-a castigat meciul de astazi in doua seturi si s-a calificat in optimi de finala - VIDEO

Radu Albot, numarul 102 mondial, si-a inceput evolutia la turneul din orasul indian Pune cu un meci impotriva reprezentantului tarii gazda, Sumit Nagal. Jucatorul clasat pe locul 291 in topul ATP a luptat de la egal la egal cu moldoveanul, in primul set. La scorul de 5 la 5, Albot a facut break, acesta fiind momentul decisiv.

Apoi, Albot s-a impus pe serviciul sau si a castigat cu 7 la 5 setul. In partea a doua, tenismanul moldovean s-a miscat cu mult mai bine pe teren si a facut de 3 ori break. Albot a castigat setul cu 6 la 2 si s-a calificat in optimile turneului de tip Challenger de la Pune. Urmatorul lui adversar va fi australianul Maverick Banes, jucator clasat pe locul 264 in topul mondial.