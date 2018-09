Radu Albot si Malek Jaziri s-au oprit in semifinale, la US Open: pentru ambii tenismeni este cea mai buna performanta a carierei, la turnee de Mare Slem - VIDEO

Radu Albot si Malek Jaziri s-au oprit in semifinale, la US Open. Tenismanul moldovean si coechipierul sau tunisian au pierdut meciul in 3 seturi, dar pleaca cu capul sus de la New York. Pentru sportivi, este cea mai buna performanta a carierei, la turnee de Mare Slem. Ei au reusit si cel mai frumos punct al meciului.