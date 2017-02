Radu Albot, tenismanul moldovean a pierdut, astazi, in fata unui duet rus, in sferturile probei de dublu - VIDEO

In optimile turneului de la Sofia, Radu Albot, numarul 92 mondial, a jucat cu David Goffin, tenisman clasat pe locul 11 in topul ATP. Moldoveanul a inceput bine partida si conducea cu 2 la 1, insa apoi belgianul si-a inceput recitalul. Goffin a castigat 5 game-uri consecutive si s-a impus cu 6 la 2. Mult mai echilibrat a fost setul secund, in care Albot a avut o prestatie splendida. S-a ajuns la tie-break, in care Goffin conducea cu 3 la 0, insa Albot a revenit senzational si a castigat cu 9 la 7.

In setul decisiv, Goffin, sfertfinalist la Australian Open, luna trecuta, si la Rolland Garros, in 2016, a fost superior. Tenismanul belgian a triumfat, scor 6 la 3, si s-a calificat in sferturi la turneul din capitala Bulgariei. Pentru evolutia sa in concursul de simplu, Radu Albot va obtine un premiu de 8 mii 230 de euro.