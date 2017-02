La ultimul turneu, in orasul Sofia, Albot a castigat primul meci, dar a pierdut in optimi in fata belgianului David Goffin. Cea mai buna clasare a jucatorului moldovean in topul mondial a fost locul 85, in august 2015.

Urmatoarea competitie pentru Albot este si ea din seria ATP, in orasul Memphis, din Statele Unite.