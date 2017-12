Radu Ginsari, erou in Israel. Fotbalistul moldovean al echipei Hapoel Haifa a marcat singurul gol in derby-ul orasului - VIDEO

Radu Ginsari a venit perfect la o centrare de pe banda dreapta si a marcat cu o lovitura de cap eleganta. Maccabi Haifa, una dintre cele mai titrate echipe din Israel, de 12 ori campioana a tarii, a ratat cateva ocazii imense de a egala scorul. Hapoel Haifa a castigat derby-ul orasului, iar fanii echipei au savurat din plin victoria.

Formatia lui Radu Ginsari este lidera in campionat, cu 27 de puncte. Hapoel Beer Sheva are si ea 27, dar un golaveraj mai slab. Ginsari, care s-a transferat la Hapoel Haifa in vara, de la Sheriff, a mai marcat un gol, in august, in partida cu Bnei Sakhnin.