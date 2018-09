Radu Ginsari, la primul gol in noul sezon. Fotbalistul moldovean a marcat pentru Hapoel Haifa, in a treia etapa a Campionatului Israelului - VIDEO

Radu Ginsari, care, in noul sezon, joaca in tricoul cu numarul 10, a deschis scorul. Primul lui sut a fost respins de portar, dar, din a doua incercare, moldoveanul a trimis balonul in plasa. Este primul gol al lui Ginsari in stagiunea 2018/2019.

Totodata, este al 6-lea gol al sau pentru clubul Hapoel Haifa, pentru care joaca din august 2017. Echipa sa a avut un meci greu cu Beitar Jerusalem. Oaspetii au intors scorul si conduceau cu 2 la 1.

Totusi, Hapoel Haifa a gasit golul egalizator, dupa un corner, in minutul 67. Dupa remiza de aseara, gruparea lui Ginsari are 4 puncte si ocupa locul 5 in liga israeliana.