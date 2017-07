Contractul lui Ginsari cu Sheriff Tiraspol s-a incheiat si jucatorul a parasit clubul tiraspolean. Durata acordului cu noua formatie, Hapoel Haifa, nu a fost anuntata, deocamdata. Ginsari a fost de 2 ori campion al Moldovei, cu Sheriff, a cucerit 2 cupe si tot atatea supercupe. El a marcat 3 goluri in ultimele 3 meciuri, in tricoul selectionatei, inclusiv un gol in poarta Israelului.