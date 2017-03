Rafael Nadal a ajuns la 1000 de meciuri jucate. A dat piept cu germanul Philipp Kohlschreiber, iar primul set a fost un dezastru pentru iberic - a cedat, scor 0 la 6 - VIDEO

Rafael Nadal, care si-a inceput cariera profesionista in anul 2001, a ajuns la 1000 de meciuri jucate. A dat piept cu germanul Philipp Kohlschreiber, iar primul set a fost un dezastru pentru iberic – a cedat, scor 0 la 6. Apoi, Nadal si-a amintit de jubileu si a jucat superb. Urmatoarele doua seturi, tenismanul clasat pe locul 7 in topul mondial le-a castigat cu 6 la 2 si 6 la 3.

Din cele 1000 de meciuri jucate de Nadal, spaniolul a castigat 822. Intre timp, pe tabloul feminin, la Miami, romanca Simona Halep a invins-o pe Anett Kontaveit, din Estonia, scor 6 la 3 si 6 la 0.

In urmatoarea partida, Halep, clasata pe locul 5 in topul WTA, va da piept cu australianca Samantha Stosur, numarul 19 mondial. Campionii de la Miami, in concursurile feminin si masculin, vor incasa aproape 1 milion 176 de mii de dolari, fiecare.