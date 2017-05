Rafael Nadal e pregatit sa dea lovitura la Roland Garros. Tenismanul spaniol a jucat cu francezul Benoit Paire - VIDEO

Rafael Nadal e pregatit sa dea lovitura la Roland Garros. Tenismanul spaniol a castigat 3 turnee pe zgura, in acest an, si a venit la Paris sa faca istorie. Nadal a jucat cu francezul Benoit Paire, in prima partida, si s-a impus in minim de seturi, scor 6 la 1, 6 la 4 si 6 la 1.

Nadal poate deveni campion la Roland Garros pentru a 10-a oara. Intre timp, sarbul Novak Djokovic, detinatorul trofeului, l-a invins pe un alt francez, Marcel Granollers, scor 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 2.

Si campioana concursului feminin din 2016, Garbine Muguruza, a inceput cu dreptul noua editie a turneului Roland Garros. Tenismena spaniola a castigat meciul cu italianca Francesca Schiavone, scor 6 la 2 si 6 la 4.

Campionii turneului de Mare Slem din capitala Frantei vor obtine cate 2 milioane 100 de mii de euro.