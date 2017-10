Rafael Nadal, la titlul cu numarul 75. Spaniolul a devenit campion la Beijing, dupa ce l-a invins, in finala, pe australianul Nick Kyrgios - VIDEO

Rafael Nadal, care va incheia anul pe prima pozitie in topul mondial, a cucerit al 6-lea trofeu in acest an. Ibericul a avut ceva emotii in primele minute ale finalei cu Nick Kyrgios, scorul fiind 2 la 2, dupa 4 game-uri. Ceea ce a urmat, insa, a fost o lectie de tenis din partea lui Rafa. Spaniolul a facut de 4 ori break si s-a impus cu un scor categoric, de 6 la 2 si 6 la 1.

Rafael NADAL, TENISMAN SPANIA: “Am jucat o saptamana superba de tenis. Sunt foarte fericit pentru acest titlu.”

Campion la Beijing, Nadal a ajuns la 75 de titluri in cariera, la simplu. El mai are de castigat 3 trofee pentru a urca pe locul 4 in topul istoric al tenismanilor cu cele mai multe titluri in palmares. Nadal a luat si premiul de 652 de mii de dolari. Kyrgios se va consola cu 320 de mii.