Rafael Nadal si Roger Federer vor juca in optimile turneului de la Indian Wells: un nou mega duel in tenisul mondial - VIDEO

Rafael Nadal a dat piept cu un alt spaniol, in turul 3 la Indian Wells. Fernando Verdasco a jucat bine in primele minute, insa pe finalul setului a cedat, iar Nadal s-a impus cu 6 la 3. Setul secund a fost unul tensionat, iar momentul decisiv s-a produs la scorul de 5 la 5, atunci cand Nadal a facut break. Triplul campion la Indian Wells a castigat, apoi, lejer, inca un game si s-a calificat in etapa urmatoare.



Nadal, numarul 6 mondial, asteapta cu nerabdare meciul cu marele sau rival, Roger Federer, care ocupa locul 10 in topul ATP, si care l-a invins pe spaniol in finala turneului Australian Open, in ianuarie. In duelurile directe, Nadal conduce cu 23 la 12. Tenismanul elvetian s-a calificat in optimi dupa ce l-a invins pe americanul Steve Johnson cu 7 la 6 si 7 la 6.

In turul urmator, la Indian Wells, s-a calificat si sarbul Novak Djokovic, care l-a batut pe Juan-Martin Del Potro cu 7 la 5, 4 la 6 si 6 la 1.

Djokovic va juca cu australianul Nick Kyrgios, in optimi de finala. Campionul turneului Indian Wells se va imbogati cu aproape 1 milion 176 de mii de dolari.