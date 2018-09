Raman in forma buna si dupa Campionatul Mondial. Nationala Rusiei a debutat cu o victorie in fata Turciei, in noul turneu, Liga Natiunilor - VIDEO

Rusia a lovit prima, in meciul Ligii B, de la Trabzon. Cheryshev a inscris cu un sut frumos din interiorul careului, in minutul 13. Turcia, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a egalat scorul aproape de pauza, prin Serdar Aziz.

Totusi, la inceputul reprizei secunde, fundasii turci au gresit iesirea la offside si l-au lasat pe Dzyuba singur cu portarul, iar capitanul oaspetilor a marcat fara emotii. 2 la 1 si Rusia a inceput cu dreptul evolutia in Liga Natiunilor. Tot aseara, in Liga C, al treilea esalon al Ligii Natiunilor, Romania a remizat cu Muntenegru. Meciul de la Ploiesti s-a incheiat fara goluri.

In acelasi timp, in Liga A, Italia a scos un egal in partida de acasa cu Polonia, scor 1 la 1. Zielinski a marcat pentru oaspeti, iar Jorginho a egalat din penalty.