Ramas fara un picior dupa tragedie, portarul echipei braziliene Chapencoense a revenit la antrenamente. Acesta poarta o proteza metalica, dupa ce a fost implicat intr-un accident aviatic - VIDEO

Jakson Follman, caruia i-a fost amputat piciorul drept, poarta acum o proteza si se antreneaza deja cu prima echipa. Deocamdata, nu se cunoaste cand portarul lui Chapecoense va putea juca intr-un meci.

Follman este unul din cei 6 supravietuitori ai accidentului aviatic de acum un an si unul din 3 fotbalisti ramasi in viata. In total, 71 de persoane au decedat in tragedia, ce a avut loc in Columbia.