Ratare imensa pentru PSG: a remizat pe terenul echipei Saint-Etienne - VIDEO

Cavani s-a facut de ras, in minutul 76. Uruguayanul a primit mingea de la Di Maria si, avand in fata sa poarta goala, a trimis balonul pe langa. Paris Saint-Germain a avutemotii in meciul cu Saint-Etienne. Gazdele au deschis scorul in minutul 17, prin Cabella.

Mai tarziu, Saint-Etienne a obtinut un penalty, iar PSG a avut noroc de Mbappe. Tanarul atacant i-a aratat portarului in ce directie va bate Cabella si goalkeeper-ul a respins lovitura.

Pe finalul primei reprize, PSG a ramas in zece oameni. Kimpembe a vazut al doilea cartonas galben pentru un nou fault si a fost eliminat. Chiar si asa, parizienii au evitat infrangerea. In prelungiri, Debuchy a deviat nefericit mingea in propria poarta. Remiza, scor 1 la 1, inseamna ca PSG poate deveni din nou campioana Frantei in etapa urmatoare, daca va castiga meciul cu AS Monaco, de pe teren propriu.