Ratare monumentala in campionatul Greciei. Un atacant de la AEK Atena a avut nenorocul sa se afle in locul nepotrivit, in momentul nepotrivit

Aflat in fata portii adverse, Araujo nu trebuia decat sa petreaca cu privirea mingea trimisa in poarta de un coechipier. Atacantul lui AEK Atena a lovit insa bara, in incercarea de a-si trece numele pe tabela de marcaj. AEK Atena s-a impus intr-un final cu 1 la 0 in fata celor de la Atromitos.