Reactia Carolinei Wozniacki dupa ce a pierdut locul 1 WTA in fata Simonei Halep - FOTO

Caroline Wozniacki a rezistat doar cateva saptamani pe primul loc WTA. De pe 26 februarie, Simona Halep revine pe primul loc!

Wozniacki a pierdut in trei seturi cu Petra Kvitova, dupa ce s-a impus in primul set. Daneza se declara dezamagita si frustrata, dupa ce nu a reusit sa profite de sansele ei, mai ales ca putea sa incheie meciul in setul al doilea, castigat pana la urma de Kvitova la tie break.

"Am avut meciul in mana. E foarte dezamagitor cand am avut sansa sa servesc pentru meci in al doilea set de doua ori, nu mi-a intrat primul serviciu, iar pe serviciul al doilea ea a jucat agresiv si am facut cateva erori nefortate. A fost frustrant pentru ca am avut mai multe ocazii.

In setul al treilea am incercat sa stau concentrata. Dar ea e o jucatoare puternica. E greu sa joci impotriva ei cand e in forma, dar si cand nu este pentru ca nu exista un ritm si incepe sa loveasca puternic. Trebuie sa fii pregatita, e un joc mental pentru mine atunci cand joc impotriva ei", a spus Wozniacki.

Kvitova s-a impus cu 3-6, 7-6 (7/3), 7-5 si va juca duminica finala cu Muguruza din Spania.

Wozniacki a reusit sa isi pastreze primul loc mondial dupa turneul de la Doha, dar il va pierde dupa competitia de la Dubai (19-24 februarie), in favoarea romancei Simona Halep, care a fost nevoita sa se retraga inaintea semifinalei cu Muguruza la Qatar Total Open, din cauza unei accidentari. Nici Wozniacki si nici Halep nu vor evolua saptamana viitoare in Emiratele Arabe Unite.

Wozniacki nu poate apela nici la un wild card pentru Dubai, deoarece acestea s-au dat deja.

Kvitova (21 WTA) a obtinut a patra sa victorie consecutiva contra danezei (8-5 la general) si de luni va reintra in top 15.

Kvitova are 3-1 in meciurile directe cu Muguruza.