Reactia lui Mayweather dupa ce l-a facut KO pe McGregor. Ce mesaj a avut pentru irlandezii veniti la meci

"I-am zis ca e un adversar dur, le-am dat fanilor ce au vrut sa vada. Le datoram un show dupa meciul cu Pacquiao. E mai bun decat credeam ca e, a folosit unghiuri diferite, a fost greu dar am fost mai bun.

Asa a fost tactica, sa il lasam sa loveasca. Sa isi dea toate loviturile la inceput si apoi sa il fac KO pe final. Am facut tactica, sa loveasca puternic in primele runde, apoi sa oboseasca. Asa s-a intamplat.

V-am garantat ca nu se termina la decizie. Reputatia boxului era in joc. Boxul e un sport dur, la fel si MMA, vreau sa le multumesc irlandezilor si tuturor fanilor care au venit la meci.

Tactica era sa facem pasul inainte, nu ma retrag. Nu as fi reusit sa fac 50-0 fara fani, o victorie e o victorie. Rocky Marciano e o legenda, vreau sa intru in Hall of Fame intr-o zi.

A fost ultima lupta din cariera mea. Indiferent de adversar, de bani. A fost ultimul partener de dans, iubesc Irlanda.", a spus Mayweather dupa meci.