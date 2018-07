Reactia lui Vladimir Putin dupa ce Rusia a fost eliminata de la Cupa Mondiala. Medvedev a facut anuntul in vestiar imediat dupa meci

Rusia a avut un parcurs neasteptat la Cupa Mondiala din 2018 - vazuta inaintea turneului ca fiind maxim in optimi, Rusia a fost la un pas de semifinale! Croatia a reusit insa sa o elimine dupa penalty-uri la finalul unui thriller cu 2 goluri in reprizele de prelungiri dupa 1-1 in timpul regulamentar.

Dezamagiti de rezultat, jucatorii rusi nu au avut prea mult timp de liniste. Dupa partida, in vestiar a venit Prim Ministrul Rusiei, Dmitry Medvedev. Acesta a vazut partida alaturi de presedintele Croatiei iar la final le-a tinut jucatorilor un discurs prin care i-a felicitat pentru prestatia de la Mondial. "Vom avea un alt tip de fotbal dupa performantele voastre, sunt sigur. Ati fost grozav, va multumesc pentru toate meciurile si mai ales pentru acesta. Poate ca o sa sune ciudat ce voi spune, dar a fost cel mai bun meci din istoria nationalei de fotbal a Rusiei" le-a transmis Medvedev, conform celor de la Sputnik News.

Medvedev i-a anuntat pe jucatori si pe antrenorul echipei, Stanislav Cherchesov, ca sunt invitati de catre Vladimir Putin pentru a discuta performanta de la Mondial.