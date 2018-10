Reactia neasteptata a lui Putin dupa scandalul de la McGregor vs Khabib! Decizia luata de presedintele Rusiei in premiera in 2018

Luptat dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomendov a provocat o adevarata isterie! Nu doar pentru victoria rusului, cat mai ales pentru bataia generala iscata la finalul partidei. Conform TMZ, Khabib a sarit din cusca la bataie dupa ce Dillon Danis i-a strigat lui Khabib ca este un "sobolan musulman"!

Khabib si-a cerut scuze dupa lupta pentru acel moment. "Nu a fost cel mai bun moment al meu.. Sunt om. A vorbit despre religie, despre tara mea, despre tatal meu. El a mers in Brooklyn, a distrus un autocar si a bagat in spital oameni.. De ce mai vorbeste lumea despre faptul ca am sarit gardul?" a spus Khabib.

Nu a fost singurul incident, McGregor fiind atacat in cusca de unul dintre oamenii din staff-ul lui Khabib. Conform News Week, Vladimir Putin a avut o reactie pozitiva fata de Khabib si cei din staff-ul acestuia! Presedintele Rusiei a vazut partida chiar de ziua lui de nastere si, la final, a trimis pentru prima data in acest an un oficial de la Moscova in Dagestan, zona de unde provine Khabib, pentru a inabusi violente din regiune!

"Desigur ca l-a sustinut pe Khabib. Este rus, pana la urma. Asa e natural" a declarat presei purtatorul de cuvant de la Kremlin, Kmitry Peskov.