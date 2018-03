Reactia Serenei Williams dupa ce a lovit-o pe Simona Halep, in meciul de azi noapte - FOTO

Halep, Darren Cahill, Serena Williams, precum si Nick Kyrgios si Frances Tiafoe au fost prezenti la un turneu demonstrativ organiza de fostul jucator sudafrican Cliff Drysdale, in scopuri caritabile. Ei au jucat azi-noapte la Miami.

Meciurile organizate la turneul demonstrativ nu au tinut cont de scor si au notat o rotatie a echipelor. Simona Halep a facut pereche cu Frances Tiafoe, dar si cu Darren Cahill.

Un moment inedit a fost consemnat la o faza la care Serena Williams a lovit-o din greseala cu mingea pe Simona. Reactia ei a fost una care spune totul.

Simona Halep si Serena Williams se pregatesc acum pentru turneul de la Miami.

The 9th Annual #MiamiAllStars Tennis for Charity was a huge success!



Thanks so much to our players @SerenaWilliams, @Simona_Halep, @FTiafoe, @NickKyrgios, @MattReid12345, @Darren_Cahill and many more! pic.twitter.com/e7PuLXT99E