Reactie absolut nebuna! Lingard a luat-o razna dupa golul lui Rashford! Cum a sarbatorit victoria cu PSG

Manchester United a reusit sa intoarca scorul in dubla cu Paris Saint-Germain si s-a calificat in sferturile Champions League. Jocul englezilor nu a convins, insa determinarea si pozitionarea in teren au facut diferenta, iar Rashford a marcat golul decisiv in minutul 90+3.

Accidentat, Lingard nu a facut deplasarea la Paris si a vazut meciul de acasa. Fotbalistul de 26 de ani nu s-a mai putut stapani dupa golul din prelungiri si s-a bucurat intr-un mod absolut nebun. In momentul executarii penalty-ului, el i-a transmis lui Rashford ca il iubeste: "Te iubesc, nu conteaza ce se intampla, eu te iubesc".

LOVE IT LADS, ABSOLUTELY LOVE IT ❤️❤️❤️❤️❤️ BELIEVEEEEE 👊🏾👊🏾👊🏾👊🏾 UNITED MENTALITY 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 GASSED 😂😂😂 pic.twitter.com/7JwyOFmDoo — Jesse Lingard (@JesseLingard) 7 March 2019

Dupa fluierul final a mai postat un clip video pe contul sau de Instagram, prin intermediul caruia ii felicita pe colegii sai. Lingard si Rashford au vorbit si pe skype la finalul meciului.