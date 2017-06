Reactii dupa finala Roland Garros pierduta de Simona Halep. "Ostapenko i-a furat titlul din maini"

"Nicio secunda perturbata de distanta din clasament, Jelena Ostapenko, 20 de ani si numarul 47 mondial, a creat o imensa surpriza la Roland Garros. Condusa cu 6-4 si 3-0, letona a invins-o pe Simona Halep la capatul unui duel impresionant, unde neexperimentata Ostapenko a dat dovada de un sange rece admirabil in setul trei (4-6, 6-4, 6-3)", scrie publicatia franceza, conform news.ro.

Mats Wilander: Nu ai cum sa pierzi acest meci. Ostapenko i-a furat titlul din maini

Fostul jucator de tenis Mats Wilander a declarat, sambata, ca Simona Halep ar fi trebuit sa castige finala de la Roland Garros, apreciind ca Jelena Ostapenko i-a luat titlul din mana romancei.

"La inceput, Halep a fost mai aprope de linia de fund a terenului si a impins-o pe Ostapenko de acolo, dar lucrurile s-au schimbat. A fost 6-4, 3-0, cu mingi sa se desprinda la 4-0. Nu stiu daca Halep s-a relaxat, dar meciul s-a schimbat de acolo. Probabil ca Halep s-a tot gandit ca a fost atat de aproape si s-a panicat. A fost din ce in cea mai tensionata. Nu ai cum sa pierzi acest meci. Ostapenko i-a furat titlul din maini Simonei Halep. Probabil ca s-a asteptat ca Ostapenko va pierde ea meciul. Nu-ti pemiti sa fii defensiva in fata lui Ostapenko, pentru ca Jelena a facut acelasi lucru in toate meciurile anterioare. Simona Halep a spus ca va munci in continuare, este mai buna acum, nu mai are acea reactie negativa, va veni si momentul ei, dar aici ar fi trebuit ea sa castige", a declarat Wilander la emisiunea Game, Schett&Mats.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat a doua oara castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko.