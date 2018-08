REAL - ATLETICO 2-4 | Atletico, noua supercampioana a Europei! Real, invinsa de greselile lui Marcelo si Varane!

Min 120+2 Final de partida! Atletico Madrid castiga Supercupa Europei pentru a treia oara! Echipa lui Simeone este prima echipa care castiga Supercupa Europei de trei ori din tot atatea incercari!



Min 114 Sutul lui Modric, deviat, este prins fara probleme de Oblak.



Min 106 A inceput repriza a doua de prelungiri!



Min 105 Se incheie prima repriza de prelungiri!



Min 104 GOOOL Atletico Madrid! Koke inscrie si el! Stadionul eurupe!



Min 99 GOOOL Atletico Madrid! Super executie a lui Saul Miguel: sut din prima, direct in vinclu! Varane, doua greseli in aceeasi faza!



Min 91 A inceput prima repriza de prelungiri!



Min 90+3 S-a terminat timpul regulamentar! Urmeaza prelungiri!

Min 79 GOOOL Atletico Madrid! Gafa incredibila a lui Marcelo, Diego Costa profita si reuseste dubla!



Min 66 Sutul lui Benzema, pe coltul lung, retinut de Oblak.



Min 62 GOOOOL Real Madrid! Sergio Ramos inscrie dupa un penalty dictat pentru hent in careu!



Min 46 A inceput repriza a doua!

Min 45 Final de prima repriza!



Min 28 Real Madrid domina total! Sutul lui Asensio trece milimetric pe langa bara coltului lung.



Min 27 GOOOL Real Madrid! Benzema egaleaza dupa o faza creata de Gareth Bale. Cursa senzationala a galezului si o centrare perfecta "pe lunga" pentru Benzema.



Min 26 Sutul lui Marcelo trece putin peste poarta.



Min 17 Asensio, aproape de un gol magnific! Ocazie uriasa pentru Real: raspunsul "galacticilor" dupa golul lui costa.



Min 1 GOOOL Atletico Madrid! Diego Costa reuseste cea mai rapida deschidere de scor din istoria Supercupei Europei: secunda 50.



Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:



Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos - Bale, Isco, Asensio - Karim Benzema





Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Lucas - Rodrigo, Koke, Saúl, Lemar - Diego Costa - Griezmann

Real Madrid si Atletico Madrid se vor infrunta de la ora 22,00, in capitala Estoniei, Tallinn, pe stadionul Lillekulla (doar 15.000 locuri capacitate), in a 43-a editie a Supercupei Europei la fotbal.

Real, care a castigat ultimele trei editii ale Ligii Campionilor, vizeaza un al cincilea trofeu in Supercupa, ceea ce ar insemna egalarea recordului detinut de FC Barcelona si AC Milan. Real a cucerit trei Supercupe din ultimele patru desfasurate. Atletico Madrid si-a adjudecat trofeul Supercupei de fiecare data cand a jucat cu el pe masa, in 2010 si 2012, ca detinatoare a titlului in Europa League.

Supercupa a fost infiintata in urma unei idei a jurnalistului olandez Anton Witkamp si opunea initial castigatoarea Cupei Campionilor Europeni (ulterior a Ligii Campionilor), si detinatoarea Cupei Cupelor (1972-1999), iar dupa desfiintarea acestei competitii castigatoarea Cupei UEFA/Europa League (din anul 2000).

Initial Supercupa se juca in dubla mansa, intre 1973 si 1997, dar au existat si editii la care a fost mansa unica (1984, 1986 - castigata de Steaua Bucuresti, 1991). Detinatoarea CCE/Ligii Campionilor a cucerit trofeul Supercupei in doar 23 de editii din cele 42 desfasurate pana acum.

Atletico a devenit un colos



Real Madrid a fost mereu una dintre cele mai importante echipe ale Europei. Marea rivala locala, Atletico, a revenit in top dupa o perioada de criza - sfarsitul anilor 90 si inceputul secolului au fost dificili pentru Atleti. Acum insa Atletico este pe locul 13 in topul Deloitte al celor mai puternice cluburi din lume din punct de vedere financiar. Real Madrid este pe locul 2, depasita doar de Man United.

Progresul lui Atletico este insa unul remarcabil - in ultimii 5 ani, veniturile au crescut cu 127%! Atletico a crescut si la capitolul sponsorizari. Astfel, Atletico a putut sa inceapa sa se lupte cu marile forte din Europa si pe piata transferurilor.