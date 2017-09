Real Madrid a cedat pe teren propriu in fata celor de la Real Betis. Desi au dominat pe tot parcursul partidei, galacticii nu au reusit sa inscrie - VIDEO

Real Madrid a cedat pe teren propriu in fata celor de la Real Betis, scor 0 la 1. Chiar daca au dominat pe parcursul partidei si si-au creat numeroase ocazii de gol, galacticii nu au reusit sa inscrie. Cosmarul gazdelor a venit in prelungirile partidei. Sanabria a inscris in minutul 94 si le-a adus victoria celor de la Betis.

Astfel, madrilenii au ratat sansa de a depasi recordul de meciuri consecutive cu gol marcat, detinut alaturi de Santos, 73. Real Madrid ocupa locul 7 in campionat, avand 8 puncte dupa 5 partide. Tot ieri, Atletico Madrid s-a impus la limita in fata celor de la Athletic Bilbao, scor 2 la 1.

Oaspetii au avut insa emotii mari pe finalul primei reprize. Gazdele au beneficiat de un penalty, pe care, insa, nu l-au transformat.

Oaspetii au spart gheata in partea secunda. Correa si Carrasco au adus victoria madrilenilor. Pentru gazde, Garcia a marcat in prelungiri. Dupa victoria de aseara, Atletico Madrid ocupa locul 3 in campionat si ramane neinvinsa in La Liga.