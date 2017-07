Real Madrid a fost umilita la International Champions Cup. Galacticii au cedat rusinos in fata celor de la Manchester City - VIDEO

Oscar Rodriguez a reusit golul de onoare pentru Real Madrid cu un sut din afara careului. Galacticii au cedat insa cu 1 la 4 in fata celor de la Manchester City. Cetatenii au inscris de 3 ori in 15 minute in repriza secunda, iar cel mai frumos gol pentru englezi a fost marcat de Dia

Intr-un alt meci disputat in aceasta dimineata, Juventus s-a impus la limita in fata celor de la PSG, scor 3 la 2. Italienii au dominat clar partida, insa francezii au reusit de fiecare data sa egaleze. Pana la urma, Juventus a gasit cheia spre victorie.

Dubla lui Marchisio a garantat succesul pentru batrana doamna.AMBIANTATot astazi, Barcelona a trecut cu 1 la 0 de Manchester United.

Singurul gol al partidei a fost inscris de Neymar, dupa o gafa a defensivei englezilor.AMBIANTAIn urmatoarea partida de la International Champions Cup, Barcelona va intalni marea rivala Real Madrid.