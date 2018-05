Real Madrid a inceput incalzirea pentru finala Champions League. Galacticii s-au impus in fata celor de la Celta Vigo - VIDEO

In lipsa lui Ronaldo, Gareth Bale a facut show aseara. Galezul a semnat dubla inca in minutul 30. Pana la pauza a fost 3 la 0. Isco a marcat fabulos, de la 16 metri.AMBIANTAIn partea secunda, Celta a inscris in propria poarta, iar cosmarul oaspetilor a continuat.

Real a mai inscris de 2 ori, stabilind scorul final de 6 la 0.AMBIANTAReal Madrid ocupa locul 3 in La Liga, iar in ultima etapa intalneste formatia Villarreal.