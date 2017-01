Real Madrid a invins acasa campioana en-titre din Euroliga de baschet, TSKA Moscova - VIDEO

Real Madrid a invins acasa campioana en-titre din Euroliga de baschet, TSKA Moscova. Spaniolii au trecut cu 95 la 85 de militari. Chiar daca rusii au condus dupa primul sfert, madrilenii au revenit spectaculos, iar la pauza mare aveau un avans de 4 puncte. Sfertul 3 s-a incheiat la egalitate, iar in ultima parte Real a dominat clar si a invins.

Chiar si asa, TSKA ramane lider. In derby-ul grecesc din Euroliga, Olympiacos a facut show in fata propriilor suporteri si a invins formatia Panathinaikos, scor 77 la 69. Favoritii publicului s-au desprins la start, insa au cedat in sfertul secund. A doua jumatate a meciului a fost la discretia gazdelor, iar Olympiacos a obtinut cea de-a 11 victorie in actuala stagiune.