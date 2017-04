Real Madrid a invins-o cu 2 la 1 pe Bayern Munchen. Ronaldo a marcat ambele goluri - VIDEO

Fanii englezi au devenit agresivi in centrul capitalei Spaniei. Politia a intervenit in forta, iar 8 persoane au avut de suferit, anunta presa britanica. Meciul dintre Atletico Madrid si Leicester City s-a incheiat cu victoria spaniolilor, scor 1 la 0. Tot ieri, Real Madrid a jucat pe terenul lui Bayern Munchen. In prima repriza, Vidal a marcat pentru formatia germana, iar apoi a ratat un penalty. Dupa pauza, galacticii au dominat. Cristiano Ronaldo a egalat scorul, iar apoi bavarezii au ramas in zece oameni. Javi Martinez a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault. In cateva momente, Cristiano Ronaldo a inscris inca un gol si i-a adus victoria lui Real, scor 2 la 1. Portughezul a ajuns la 100 de goluri in cupele europene si este primul fotbalist care o reuseste.

Sergio RAMOS, CAPITAN REAL MADRID "A fost un pas important, dar, bineînţeles că mai avem şi partida retur cu unul dintre cei mai impunători rivali, care se consideră unul dintre favoriţii la marele trofeu al Ligii Campionilor.”

Tot aseara, Borussia Dortmund a jucat cu AS Monaco, intr-o partida care trebuia sa se dispute marti, dar a fost amanata din cauza exploziilor de langa autocarul echipei germane. Echipa franceza a castigat duelul, scor 3 la 2. Mbappe a marcat doua goluri, unul dintre care, din offside. Monegascii au fost ajutati si de autogolul lui Bender. Returul meciurilor din sferturile Ligii Campionilor sunt programate pe 18 si 19 aprilie.