Real Madrid a obtinut o victorie cu scorul de 2 la 0 in deplasarea de la Roma, iar astfel s-a calificat in optimile Ligii Campionilor - VIDEO

Inaintea confruntarii directe, Real Madrid si AS Roma aveau cate 9 puncte. Astfel, pe Stadio Olimpico urma sa se hotarasca lidera grupei G. Romanii s-au jucat cu ratarile, in timp ce madrilenii au fost mult mai productivi.

Gareth Bale a deschis scorul in minutul 47, iar Lucas Vazquez a dublat avantajul oaspetilor in minutul 59. Paralel, in celalalt meci al grupei, Viktoria Plzen s-a impus cu scorul de 2 la 1 in fata rusilor de la TSKA. Real si Roma se califica la brat in optimi, in timp ce esticii vor lupta pentru un loc in Europa League.

S-a hotarat si soarta grupei H. Juventus a trecut de Valencia cu scorul de 1 la 0, gratie reusitei lui Mario Mandzukic. In timp ce Manchester United s-a impuns cu acelasi scor in fata celor de la Young Boys. Jose Mourinho s-a aruncat in spectacol dupa golul lui Fellaini.

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED: “Totul este bine. A fost o grupa extrem de dificila. Suntem calificati dupa un meci bun. Aceasta performanta imi trezeste multe emotii pozitive, dar si dezamagiri.”

Tot aseara, Ajax s-a impus cu scorul de 2 la 0 in fata lui AEK Atena si obtine calificarea in optimi pentru prima oara dupa 13 ani. Bayern Munchen a trecut de Benfica cu scorul de 5 la 1, astfel, nemtii vor face companie olandezilor in play-off.

In grupa F, Olympique Lyon a obtinut un egal contra lui Manchester City, cu scorul de 2 la 2, iar Shahtior a batut-o cu 3 la 2 pe Hoffenheim, in deplasare. Minerii vor lupta cu francezii in ultima etapa pentru un loc in optimi.