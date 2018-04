Real Madrid a remizat cu Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numarul 650 din cariera - VIDEO

Ronaldo a finalizat centrarea lui Bale si a deschis scorul in meciul cu Atletico Madrid in minutul 53. A fost golul cu numarul 40 in acest sezon pentru portughez. Reusita atacantului a venit dupa o prima repriza dominata autoritar de Real Madrid.

Atletico Madrid a egalat in minutul 57. Griezmann a adus un punct pentru oaspeti.

Atletico Madrid ramane pe locul 2 in La Liga, fiind la 11 puncte in spatele liderei Barcelona.

Real Madrid ocupa locul 4 in campionat, avand 64 de puncte dupa 31 de etape.