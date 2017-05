Real Madrid - Atletico Madrid 3-0. Seara gigantului Ronaldo

Atletico Madrid a rezistat doar zece minute pe Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo a deschis scorul cu o lovitura de cap imparabila. Varane a fost aproape de 2-0 dupa un corner executat de Toni Kroos. Benzema a fost si el aproape de gol, insa a ratat tinta cu un voleu din interiorul careului.

La poarta cealalta, Godin i-a dat emotii lui Navas, dar mingea a ocolit poarta. Dupa pauza, Isco a scapat doar cu un cartonas galben la intrarea la care oaspetii au cerut eliminarea directa. in minutul 73, Ronaldo a reusit dubla cu un voleu naprasnic care nu i-a lasat nicio sansa lui Oblak. Setea de gol a portughezului nu s-a oprit. septarul lui Real a completat hat-trick-ul cu patru minute inainte de final si si-a depasit propriul record in UEFA Champions League. Are 103 goluri inscrise, cu trei mai multe decat a inscris Atletico in istoria competitiei.

Portughezul a trecut cu doua goluri si de recordul lui Di Stefano, care avea 11 goluri marcate in semifinalele Cupei Campionilor. Real - Atletico s-a incheiat 3-0, iar galacticii sunt cu un picior in finala de la Cardiff. Nicio echipa nu a revenit in istoria semifinalelor de la un deficit de trei goluri pentru a se califica in ultimul act, scrie DigiSport.ro

Ronaldo a devenit golgheterul all-time al derby-ului cu Atletico, ajungand la cota 21. Acesta este doar unul dintre multele recorduri pe care lusitanul le-a setat intr-o seara de vis pentru Real Madrid.