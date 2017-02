Real Madrid au obtinut a 8-a victorie consecutiva si sunt foarte aproape de calificarea in sferturile de finala, iar rusii de la TSKA au mai facut un pas spre play-off - VIDEO

Aflata abia la al 3-lea sezon in Euroliga, Unics Kazan nu se regaseste in acest turneu. Echipa rusa avea 4 infrangeri consecutive si aseara a primit vizita granzilor de la Real Madrid, care detin recordul in Euroliga – au cucerit trofeul de 9 ori, pana acum. Totusi, Unics a luptat de la egal la egal cu ibericii pana in repriza a patra, cand Real a fortat si a smuls victoria. A fost 81 la 77 pentru echipa din Madrid, care si-a intarit pozitia de lider in clasamentul Euroligii.

Real se va califica in sferturile competitiei, daca va castiga urmatorul meci, pe teren propriu, cu formatia turca Darussafaka. Intre timp, campioana europeana in exercitiu, TSKA Moscova, a obtinut o victorie la scor in fata celor de la Steaua Rosie Belgrad. Echipa rusa s-a impus cu 102 la 80 si ramane pe locul secund in clasament.

TSKA are 7 trofee ale Euroligii in palmares.