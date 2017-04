Real Madrid - Barcelona 2:3. Galacticii au pierdut megaduelul dramatic cu formatia catalana, de pe Santiago Bernabeu

Casemiro a inscris primul gol in El Clasico, in minutul 28. Messi a egalat scorul, dupa doar 5 minute. Barca a iesit in avantaj, in minutul 73. Rakitic a marcat cu un sut splendid de la distanta. In cateva momente, Real a ramas in zece oameni.

Sergio Ramos a fost eliminat pentru un fault. Chiar si asa, galacticii au egalat scorul, prin James Rodriguez, in minutul 85. Barca a dat lovitura in ultimele secunde de prelungiri, prin Messi. 3 la 2, iar dupa aceasta partida, Barcelona si Real au cate 75 de puncte in clasamentul Campionatului Spaniei. Galacticii au, insa, cu un meci mai putin jucat.