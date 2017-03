Real Madrid, din nou lider in Spania: Sergio Ramos, capitanul madrilenilor, si-a salvat din nou echipa - VIDEO

Fundasul celor de la Real Madrid a adus victoria pentru echipa sa, marcand deja traditional pe finalul partidei. Gazdele s-au vazut conduse in minutul 25, cand Navas si-a bagat mingea in poarta,din sutul lui Sanabria. Real a egalat pana la pauza. Ronaldo a marcat golul cu numarul 19 in campionat din acest sezon.

In partea secunda, oaspetii au ramas in 10 oameni, iar madrilenii au smuls victoria pe final si au revenit pe prima pozitie in La Liga. Surpriza etapei a venit de la Barcelona. Catalanii au cedat in deplasare cu Deportivo, scor 1 la 2. Gazdele au condus pe finalul primei reprize, insa Barcelona a egalat rapid prin Suarez. Deportivo a dat lovitura in partea secunda. Gazdele au mai inscris o data cu 15 minute inainte de final.

S-a incheiat 2 la 1, iar Barcelona coboara pe locul 2 in La Liga. Liderul Real Madrid are cu 2 puncte mai mult, dar si un meci mai putin disputat.