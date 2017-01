Real Madrid e ca si calificata in sferturile Cupei Spaniei. Galacticii au facut instructiune cu Sevilla pe Santiago Bernabeu - VIDEO

Fara Ronaldo, Bale sau Benzema in primul 11, James Rodriguez a facut show pe Santiago Bernabeu contra Sevilliei. Columbianul a deschis scorul cu o reusita fabuloasa. Real nu s-a oprit dupa golul inscris si a continuat asediul. In minutul 29 Varane a inscris pentru 2 la 0 din centrarea lui Toni Kroos.

Galacticii au rezolvat partida inca in prima repriza. In minutul 44 James a mai inscris o data si a completat dubla. S-a incheiat 3 la 0, iar Real Madrid cu un pas in sferturile Cupei Spaniei.

Sanse mari sa mearga in etapa urmatoare are si Real Sociedad dupa victoria impotriva celor de la Villarreal, scor 3 la 1. Willian Jose a deschis scorul cu o scarita eleganta, iar Vela a dublat avantajul echipei sale dupa ce portarul oaspetilor a gafat incredibil si a scufundat submarinul galben.

Dupa pauza, gazdele au mai marcat o data, iar golul de onoare pentru Villarreal a venit cu 13 minute inainte de final. Trigueros a invins portarul celor de la Real Sociedat cu o lovitura de la mare distanta.

Returul dintre Villarreal si Real Sociedad din optimile Cupei Spaniei se va disputa pe 11 ianuarie, pe El Madrigal.