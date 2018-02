Real Madrid e din nou la pamant. Galacticii au cedat in fata celor de la Espanyol pentru prima data din 2007 - VIDEO

Gerard Moreno a adus bucuria in tribune, dupa ce a punctat in minutul 93 pentru Espanyol. A fost unicul gol al partidei, iar catalanii s-au impus in fata celor de la Real Madrid.

Mijlocasul gazdelor a mai inscris un gol in prima repriza, insa reusita a fost anulata dupa un offside discutabil. Dupa infrangerea de aseara, Real Madrid poate pierde locul 3 in clasament, daca Valencia isi castiga astazi meciul.

In cealalta partida disputata ieri, Girona s-a impus la limita, scor 1 la 0, in fata celor de la Celta Vigo. Girona ocupa locul 7 in clasament, iar in urmatoarea etapa intalneste formatia Villarreal.