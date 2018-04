Real Madrid e la un pas de a treia finala consecutiva, in Liga Campionilor. Galacticii au invins-o pe Bayern Munchen cu 2 la 1, in deplasare

Bayern Munchen a deschis scorul in megaduelul de pe Allianz Arena. Kimmich a inscris pentru 1 la 0, in minutul 28. Bavarezii au avut, insa, si ghinion – Robben si Boateng s-au accidentat si au fost inlocuiti, in prima repriza. Real Madrid a egalat aproape de pauza.

Marcelo a marcat cu un sut splendid de la marginea careului. Dupa iesirea de la cabine, Bayern a tras tare pentru a reveni in avantaj. Totusi, cei care au marcat golul victoriei au fost spaniolii.

Asensio a trimis balonul in plasa, la capatul unui contraatac pornit de la o gafa a lui Rafinha. 2 la 1 si Real Madrid este favorita la calificarea in finala Ligii Campionilor. Meciul retur dintre Real si Bayern se va disputa pe stadionul Santiago Bernabeu pe 1 mai.