Real Madrid e la un pas de semifinalele Ligii Campionilor. Galacticii au castigat cu 2 la 1 meciul de pe terenul echipei Bayern Munchen - VIDEO

Vidal a marcat in prima repriza, iar apoi a ratat un penalty. Dupa pauza, Cristiano Ronaldo a inscris de doua ori si Real a intors scorul. Victoria ii ofera statutul de favorita formatiei spaniole in returul de pe Santiago Bernabeu, de pe 18 aprilie.

Tot astazi, in prima mansa a sferturilor de finala Champions League, Borussia Dortmund a pierdut, acasa, in fata celor de la AS Monaco, scor 2 la 3. Intr-un alt meci, Atletico Madrid a invins gruparea engleza Leicester City, scor 1 la 0.