Real Madrid este tot mai aproape de un nou record istoric. Galacticii au remizat cu Valencia, in campionat, scor 2 la 2 - VIDEO

Marco Asensio a fost, din nou, in prim plan. Mijlocasul lui Real a inscris cu un sut de la marginea careului, in partida cu Valencia. Liliecii nu au stat mereu in aparare si au profitat de sansele mari pe care le-au avut. Soler a egalat scorul, iar Kondogbia i-a adus in avantaj pe oaspeti, in minutul 77.

Asensio nu i-a permis, insa, Valenciei sa plece acasa cu cele 3 puncte.

2 la 2, a fost scorul final intr-un meci in care Benzema a fost marele ghinionist. Atacantul francez a ratat o sumedenie de ocazii clare de gol. Tot aseara, Real Madrid a primit de la Federatia Spaniola de Fotbal trofeul de campioana a ligii, din sezonul precedent. Echipa lui Zidane e tot mai aproape de un record istoric.

Galacticii au marcat in 70 de meciuri consecutive. Cea mai mare performanta apartine clubului brazilian Santos. Cu legendarul Pele in lot, echipa a reusit o serie de 74 de partide cu gol, in anii 60.