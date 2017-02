Real Madrid isi consolideaza pozitia de lider in Campionatul Spaniei. Galacticii au invins formatia Espanyol si au 52 de puncte acumulate - VIDEO

Dupa ce a suferit o accidentare pe 22 noiembrie, Gareth Bale a revenit ieri pe teren. Galezul a intrat pe teren in repriza secunda si a demonstrat ca nu a uitat cum se marcheaza. Atacantul galacticilor a stabilit scorul final de 2 la 0 in meciul contra celor de la Espanyol, dupa ce Morata a incris si el in minutul 33.

Dupa victoria de ieri, madrilenii si-au consolidat pozitia de lider in La Liga, dar si au stabilit un nou record al clubului. A fost a 42-a partida consecutiva in care elevii lui Zidane reusesc sa inscrie. Tot ieri, rivala din oras, Atletico Madrid a invins spectaculos in deplasare formatia Gijon, scor 4 la 1.

Chiar daca a fost o victorie categorica, trupa lui Diego Simeone a avut emotii pana in minutul 80, cand scorul era 1 la 1. A urmat recitalul lui Kevin Gameiro. Francezul a inscris de 3 ori in mai putin de 5 minute.

Finalul incendiar a adus 3 puncte pretioase pentru Atletico Madrid, care continua sa fie pe locul 4 in campionat, cu 45 de puncte acumulate dupa 23 de meciuri disputate.